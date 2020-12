Homenaje de FIFA a Maradona en los Premios The Best, REUTERS

Diego Maradona fue homenajeado en la gala de premiación de The Best, con imágenes del Diez y palabras de ex compañeros como el italiano Ciro Ferrara, quien compartió con Diego en la época gloriosa de Napoli, y Sergio Goycochea, héroe del Mundial de Italia 90 con el astro argentino.

Las imágenes muestran los mejores momentos del Diez, desde sus comienzos en los Cebollitas hasta su etapa de gloria en la Selección argentina.

Luego, Goyco tomó la palabra y se refirió a su ex compañero: "Es muy difícil sintetizar lo que significaba Diego para la gente de nuestro país. Nosotros crecimos en un momento en el que decíamos que éramos de Argentina y significaba Maradona. Diego transformó la camiseta de la Selección argentina en una bandera, en un emblema. Nos dio apellido. Fue el mejor embajador de Argentina. Significó alegría, esperanza, una persona que se animó a todo. La gente en un momento se siente Maradona cantando y bailando sus canciones. A diferencia de muchos ídolos, Diego fue admirado y además, amado".

Y agregó: "Cuesta creer que tengamos que hablar en tiempo pasado. Yo era amigo de Diego. Era un líder de vestuario, el que asumía las presiones, el que prediga con el amor a la camiseta, el que nos transmitió el amor a la camiseta y si tu líder transmite eso, vas con todo para adelante. Él no se tomaba ningún privilegio y nos inculcó a todos que la selección estaba por encima de cualquier cosa. Crecimos con eso".

Luego fue el turno del reconocido defensor italiano, que también hizo referencia a Pelusa: "Estoy muy emocionado. Fui el único jugador del Napoli que vivió toda su vida en la ciudad. Nuestra relación se mantuvo después de que juguemos juntos. Fue un gran hombre, un gran líder. Él decía que era un jugador normal, pero si él era normal, ¿nosotros qué tipo de jugador fuimos?".

Y cerró: "Diego llegó en el 84' y yo jugaba en las juveniles. Nunca me imaginaba que después jugaría con él y estaría compartiendo vestuario. Estoy orgulloso de estar en las páginas de su romance con el Napoli. Siempre fue un gran líder y para nosotros representó una revolución cuando llegó. Cambió el campeonato y de repente empezamos a ser protagonistas. Era nuestro líder absoluto".