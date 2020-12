Flota de aviones de Aerolíneas Argentinas. NA.

El Gobierno prepara un vuelo a Rusia para "los próximos días" con el objetivo de buscar las primeras vacunas, cuya fecha está supeditada a "cuestiones administrativas".

Así lo indicaron a NA fuentes de Casa Rosada, que precisaron que "la vacuna llegaría, como estaba previsto, la semana que viene".

"La mirada de (la secretaria de Acceso a la Salud) Carla Vizotti y la aprobación técnica de la ANMAT serán los dos factores determinantes para la fecha en la que llegará la vacuna rusa a la Argentina", resaltaron a Noticias Argentinas.

En ese marco, explicaron que "el plan de vuelo de Aerolíneas Argentinas está armado, pero hasta que no esté el OK no va a partir ningún vuelo".

"Está toda la logística lista. Hay plan de vuelo, que puede cambiar dependiendo de lo que diga la ANMAT", graficaron a Noticias Argentinas.