Accidente fatal en Flores. Murió un nene de 5 años. Canal 26.

Tragedia en el barrio porteño de Flores en horas de la noche de este jueves 17 de diciembre. Minutos después de las 23, una mujer de 48 años cruzaba junto con su hijo de 5 la avenida Directorio a la altura de la avenida San Pedrito cuando un auto conducido a gran velocidad los atropelló a los dos y escapó del lugar. Poco después, el nene murió en el hospital Piñero, donde fue asistido de inmediato.

Según los primeros testimonios, el vehículo que provocó el accidente es un Volkswagen Gol GTI blanco. Venía cortando semáforos y habría cruzado con la luz en rojo cuando embistió a la madre y a su hijo. Lejos de detenerse y asistir a los atropellados, el conductor se dio a la fuga tras el incidente. Ahora, buscan en las cámaras de seguridad para identificarlo.

Las víctimas fueron trasladadas por una ambulancia del SAME al hospital Piñero, donde esta misma madrugada murió el nene de cinco años. Su mamá permanece internada en grave estado.