Tensión e incidentes entre comerciantes y turistas con la policía luego de que el Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro diera un plazo de 72 horas para que los viajeros abandonen el territorio y se pidió el cierre total de actividades no esenciales.

La medida generó un fuerte malestar en el sector turístico, que organizó una protesta frente a la sede de gobierno local. La misma se extendió por varias horas y hubo incidentes con la Policía.

El municipio de Buzios informó que se están recorriendo todos los hoteles y posadas para hacer cumplir la decisión. Quien no cumpla la norma, deberá abonar una multa de 100 mil reales por día.

Buzios, una de los destinos turísticos más importantes de Brasil, registró una suba repentina de casos de COVID-19 desde que decidió flexibilizar totalmente sus actividades: en siete días los positivos treparon de 744 a los actuales 968.

Por el reciente incremento en el número de infectados, se espera que la región vuelva a ser catalogada como de “bandera roja”, una clasificación con la que Brasil distingue a las zonas con mayor riesgo de colapso sanitario.