Regalo de Messi para un hincha de Barcelona

Lionel Messi se volvió viral en las redes sociales por la explosión de un video en el que la emoción de un hincha del Barcelona dio que hablar al mundo entero.

Tras la victoria del conjunto culé sobre la Real Sociedad, el capitán de la Selección salía con su auto y se cruzó con un hincha que lo esperaba para pedirle su camiseta.

Allí, Messi se puso en traje de Papá Noel, tomó la casaca que tenía en el asiento del acompañante de su auto y se la dio al fanático, que no pudo contener su emoción.

El hincha azulgrana no podía creerlo y solo atinaba a repetir: “Te quiero mucho Messi”. Luego de varios segundos de agradecimientos, la Pulga finalizó el video con un gesto de “basta”, muy común en la Argentina, y generó la risa de todos los que vieron las imágenes.