Se salió la rueda de un camión y mató a una mujer en plena autopista.

Ocurrió en la tarde del jueves, una tragedia increíble. Una mujer de 41 años murió tras ser golpeada por una rueda de auxilio de un camión que se desprendió en la Autopista Riccheri. La causa fue

La víctima, identificada por la Policía como Yésica Noelia Figoli, se encontraba esperando para ingresar al mini mercado de la estación de servicio YPF ubicada en Riccheri y Ana María Janner.

Fue entonces cuando un camión Mercedes Benz con acoplado que transportaba pallets y circulaba por la autopista desde Capital Federal hacia Ezeiza perdió su rueda de auxilio.

La llanta rodó por el asfalto, se metió en la YPF, chocó con la luneta de un Chevrolet Onix blanco, rebotó y salió disparada hacia arriba.

La rueda le pegó en la cabeza a Figoli, que estaba afuera del auto haciendo la fila para entrar a la tienda de la petrolera para tomar un café. La mujer murió a raíz del fuerte golpe que sufrió.

Sobre la víctima se sabe que vivía en San Justo, en La Matanza, y se dedicaba a la organización de eventos y al rubro gastronómico.

El chofer del camión, identificado por la Policía como Javier Antonio González (35), quedó aprehendido por orden del fiscal Arnaldo Gastón Bianchi, mientras se trataba de determinar su responsabilidad en torno al episodio. El conductor será indagado en la Fiscalía N° 3 de La Matanza.

Investigadores se llevaron las cámaras de seguridad de la estación de servicio para analizar toda la secuencia y también sumarán los testimonios de los automovilistas y las personas que se encontraban en el lugar en el momento del trágico episodio.