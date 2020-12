Your browser does not support the video element.

El momento quedó captado en por los periodistas Marco Antonio Coronel y Fernando Guillén, integrantes del equipo del programa "En Punto" del canal Televisa, quienes viajaban al municipio de Tepalcatepec acompañados de grupos de autodefensas para documentar el asedio en el que vive la población ante los constantes ataques del crimen organizado.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de diciembre, en una zona conocida como La Bocanda. En las imágenes se aprecia cómo el vehículo en el que viajaban los periodistas y las autodefensas recibe varios impactos de bala en la lámina de protección, mientras un hombre que maneja un arma larga intenta disparar para repeler el ataque.

"La comunidad es una zona de guerra", escribió el reportero Marco coronel, quien agregó: "El objetivo periodístico se logró y es verdad, cada vez se complica más trabajar en esas zonas".

