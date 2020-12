Violento robo piraña a plena luz del día

Un nuevo hecho de inseguridad se llevó a cabo en Lomas de Zamora y a plena luz del día. Un ataque piraña que quedó registrado por las cámaras de seguridad y que pudo haber terminado en una tragedia.

Tres jóvenes atacaron a un conductor que se bajaba de su vehículo para robarle sus pertenencias y huir con el auto. Las imágenes reflejan como la víctima es agredida brutalmente por los delincuentes. Todo a plena luz del día.

Your browser does not support the video element.

El hecho ocurrió en Italia al 600, entre Ramón Falcón y Molina Arrotea, a sólo dos cuadras del centro de Las Lomitas.

Noticias relacionadas

El hombre asaltado debió ser internado en el Sanatorio Juncal de la zona por el salvajismo de estos delincuentes.