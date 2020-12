La tormenta de arena sorprendió a los pampeanos.

Una fuerte tormenta destrozó casas, arrancó árboles y produjo grandes cúmulos de polvo en los campos en la provincia de La Pampa. Las ciudades más afectadas fueron Santa Rosa, Toay y Doblas.

Los fuertes vientos comenzaron por la tarde, luego de una jornada de temperaturas muy altas e importantes lluvias, que provocaron cortes de servicios de electricidad y televisión por cable en la ciudad pampeana de Santa Rosa, además de los destrozos materiales.

La caída de árboles generó daños en algunos vehículos, mientras que varios usuarios se quedaron sin servicio de electricidad y agua a raíz de las consecuencias del temporal.

Noticias relacionadas

En la localidad de General Pico también reportaron el paso del fuerte vendaval y varios vecinos exhibieron en las redes sociales -donde algunos hasta hablaban de un tornado- fotos de una alta columna de tierra y arena que avanzaba sobre sus campos.

Your browser does not support the video element.

No hubo víctimas fatales ni heridos de gravedad, pero se registraron voladuras de techos, daños materiales en vehículos, caída de árboles y columnas de tendido eléctrico debido a los vientos que azotaron la región centro de la provincia.