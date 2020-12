Gladis y su exnovio.

Si nos remontamos tiempo atrás, durante el “Bailando por un sueño”, Gladys “La bomba” Tucumana , se mostraba muy feliz junto a su novio, hablaban de los planes que tenían a futuro y hasta la cantante lo defendió en muchas oportunidades en las que, su actual ex, había sido violento con la prensa.

Hoy en día, ya separados, estalló el escándalo. Infidelidades, denuncias por estafa y hasta supuesto robo de un automóvil. El equipo del programa “Los ángeles de la mañana”, tuvo acceso a unos audios en los que la artista defenestró a su ex pareja.

"Qué se puede esperar de un burro más que una patada. Negro, sucio, villero... te metiste en mi casa. No sabés con quién te metés, ¿no sabés quién soy yo y lo que te puede ocurrir en la vida? De todo. Si me pongo en demonia, te puede pasar de todo", decía la cantante.

Y agregó: "Espero que seas feliz porque yo sí lo soy, estoy comiendo muy bien. Está muy dotado mi novio. Es hermoso, intelectual, tiene trabajo, es divino, tiene auto de él, se lo ganó trabajando. No toma alcohol, tiene aliento rico y yo estoy muy enamorada de él y él de mi".

A pesar de estas palabras, “La bomba” se quebró en una nota: "Estoy con deudas pero creo en Dios y creo que se va a hacer justicia. Me angustia muchísimo. Me considero tan buena persona, incapaz de hacerle mal a nadie. No sé por qué quiere seguir hablando de mi y filtrando audios de cuando éramos pareja... es muy fuerte estar con alguien popular, que es muy querida por la gente y de pronto, no más".