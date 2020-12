Internet, tecnología.

La Cámara Argentina de Internet advirtió hoy que 1.200 pymes y cooperativas que prestan servicios de conectividad a la red están en "riesgo de subsistencia", por la decisión del Gobierno de impulsar un sistema con planes de acceso de entre $150 y $700 por mes.

En un comunicado difundido tras el anuncio oficial, la entidad aseguró que "un control de precios por parte del Estado que no contempla la situación y estructura de costos de los diferentes tipos de operadores, pone en riesgo de subsistencia de muchas pymes y cooperativas" del rubro.

Sostuvo que el nuevo programa obliga a las empresas a "vender a pérdida, porque no es un dato menor que es una industria en la que la gran mayoría de los costos son en dólares (equipamiento, redes y conectividad mayorista)".

Noticias relacionadas

"Entendemos perfectamente la necesidad de que la gente pueda acceder a la conectividad, pero no puede ser a costa de la subsistencia de las pequeñas empresas y emprendedores", alertó la entidad.

Explicó que "con la inflación acumulada durante el año y una devaluación de más del 30% en el valor del dólar oficial, estos aumentos no son suficientes para sostener ni siquiera la estructura de costos de los servicios de internet, mucho menos generar una rentabilidad mínima que permita afrontar las inversiones que las redes necesitan para seguir operando".

"Las pymes y cooperativas no tienen subsidios, no tienen acceso al capital, no tienen posibilidad de financiar sus operaciones a pérdida", recordaron.