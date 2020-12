Enrique Mesri, vírologo y oncólogo argentino que se aplicó la vacuna de Pfizer.

Estados Unidos inició la campaña de vacunación contra el coronavirus esta última semana y fueron tres millones las personas recibieron la primera dosis. Una de ellas fue el doctor Enrique Mesri, virólogo y oncólogo molecular, quien se convirtió en el primer argentino en aplicarse la Pfizer en el territorio norteamericano.

El científico argentino reveló: “Fue fascinante observar el nivel de organización que había para poder administrar la vacuna en forma segura y eficiente. Esta vacuna de Pfizer precisa dos dosis, el segundo refuerzo me lo aplicarán en tres semanas”.

Mesri que es profesor de la universidad de Miami, explicó que: “Luego de vacunarme me hicieron esperar 15 minutos para ver si había alguna reacción adversa y nos explicaron cómo seguir. Tuvimos que reservar el turno para el refuerzo. Pregunté previamente si dolía y me dijeron que mucho menos que la de la gripe. Realmente no la sentí. Ahora tengo una hinchazón zonal, pero es deseable porque es un signo de inflamación que se asocia con las vacunas que sirve para estimular el sistema inmunológico y el proceso de inmunización”.

“Si yo no hubiese tenido acceso a la vacuna Pfizer no hubiese dudado en darme la vacuna china o la rusa para protegerme. No imagino que el gobierno ruso o chino no quiera proteger a su gente. No tengo dudas al respecto. Todas las vacunas son seguras y absolutamente no infecciosas, fueron testeadas utilizando métodos científicos rigurosos”, especificó Mesri.

La distribución de la Pfizer-BioNTech se llevó a cabo bajo la campaña Operación Warp Speed. Allí se tomó como prioridad al personal sanitario y de emergencias, como así también las residencias de ancianos. Estos grupos fueron los primeros en recibir las primeras dosis para progresivamente ampliar a la población general la campaña de vacunación.

“En Argentina es imposible tener un control del 100%. Mucha gente no tiene mas remedio que arriesgarse para poder trabajar y para que el país siga adelante. Este es un virus mucho más contagioso que la gripe y más mortal. No hay ninguna duda de esto”, afirmó el científico.