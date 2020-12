Festejo de Mariano Werner en el TC. Foto: NA.

El entrerriano Mariano Werner, con Ford, se consagró este domingo campeón del Turismo Carretera por primera vez en su carrera, al lograr el quinto puesto en San Juan, la última final de la temporada 2020, ganada por el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet).

Werner es el campeón número 36 de la historia y le dio la corona 43 a Ford, que se mantiene como la marca más ganadora de la máxima categoría del automovilismo argentino, tras un fin de semana ideal que incluso tuvo presencia de unos 4.000 espectadores con los protocolos sanitarios correspondientes.

En el autódromo "San Juan Villicum" la carrera la ganó Agustín Canapino, que venía de tres títulos al hilo, pero debió entregar el "1" con triunfo en la última competencia, acompañado en el podio por Jonatan Castellano (Dodge) y Gastón Mazzacane (Chevrolet).

"Algunos me perdonaron, otros me castigaron, le mando un beso a mi señora, a mis hijos, a todo el equipo que me acompañó", fueron las primeras palabras del campeón.

"Tardó, hay veces que las cosas tardan, pero todo llega a su debido momento", agregó el nacido en Paraná.

Los hinchas de la marca del "Óvalo" no paran de festejar.