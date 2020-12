Luis Juez en Canal 26.

El diputado nacional por Córdoba por Juntos por e Cambio, Luis Juez dialogó en exclusiva con CANAL 26 donde fue crítico con las acciones del gobierno actual en medio de la pandemia y destacó una dura mirada: "Alberto Fernández es el jefe de gabinete en ejercicio de la presidencia".

Aseguró que "Alberto Fernández, en mayo o junio, llegó a tener casi el 70% del imagen positiva. Dije este es momento para que este hombre se pare y diga: 'Soy el capitán de la selección, denme la pelota a mí, yo soy el que la distribuye".

"La única certeza de este año es que gobierna Cristina, la que establece los tiempos y la discusión pasa por lo que ella discute con su grupo cerrado. Ella establece cerrado. Alberto Fernández es el jefe de gabinete en ejercicio de la presidencia. Nunca asumió el rol de presidente", remarcó el diputado.

"El tipo se había parado en plena pandemia y decía que tenía una hoja de ruta y nos iba a sacar de esta tormenta. Nueve o casi diez meses de aislamiento, paralizada la economía, destruida. 'Si este es el costo que hay que pagar para salir del tema sanitario, lo pagamos con gusto'... 40 mil muertes, Sebastián. Un millón y medio de infectados. Tenemos los mismos números que el peor de los países. Estamos en los 10 países con mayor nivel de infección, contaminación y muerte. Nefasto", dijo duramente contra la gestión de Alberto Fernández.

En cuanto a las negociaciones por tener la vacuna para enfrentar la pandemia, Juez afirmó que "no tenía ninguna necesidad Alberto Fernández de generar una expectativa desmesurada. Si Vladimir Putin hace gala de ser un 'negro' que pelea con los osos, que anda en cuero en medio de la nieve, que ha sido un terrible agente de la KGB no se anima a ponerse la vacuna... Ayer nos enteramos que la vacuna no sirve para los mayores de 60 años. Y que mierda le vamos a dar a los abuelos, la sabin... y son el grupo de riesgo que teníamos que proteger en primer lugar. ¿Dónde están los científicos que no los encuentro? ¿Por qué no trabajamos con seriedad? Si nadie la apuraba. Si estamos viendo que todavía en Europa no han empezado a vacunar si ya están por la segunda ola más catastrófica que tiene la pandemia. ¿Por qué queremos vender lo que no somos capaces?".

"Tuvimos 5000 argentinos como conejos de pruebas de la vacuna Pfizer y dicen que tampoco nos la quieren vender, ¿nadie quiere contar nada? Cuando me dijeron el Gobierno necesita ya una ley de vacuna para entrar al mercado internacional y adquirir una dosis suficiente dije, 'en esto, apoyemos al Presidente, vamos todos juntos'. Ahora nos enteramos que era una charla, que ni el control de ANMAT estaba previsto, que lo delegamos a un ministro que no tiene ni idea... tengo varios amigos muertos, no quiero pensar que algún hijo de p... está detrás de una moneda. Me niego a pensar que algún funcionario esté detrás de un negocio. Hoy voy tratar de terminar el año pensando que son ineptos, inútiles, incapaces", sentenció a Canal 26.

También hubo tiempo de hablar sobre Juntos por el Cambio y el rol de Mauricio Macri en el futuro. Juez dijo: "Estuve hablando con él la semana pasada, Macri tiene una responsabilidad, ha sido el fundador de este espacio político, debería primar la mesura e inteligencia porque la única fortaleza que tiene Cambiemos es la unidad. No teniendo dirigentes que concentran adhesiones masivas o multitudinarias, tenemos que mantener la unidad, ser sinceros, bajar la vanidad, articular, hablar y no imponer criterio. Tiene un rol importante en eso, pero no lo veo preparado para volver a ser presidente".

"Macri tiene que ayudar a contribuir los liderazgos regionales", dijo Juez y agregó que "Larreta es el funcionario, en términos de gestión, más importante que tiene el país, debería tomar nota de que esa cuota de ingenuidad que tiene de pensar que el kirchnerismo lo va a tomar con respeto o cariño... ellos aprendieron, no volvieron mejores, aprendieron a no subestimar a nadie y no van a permitir que les pase con Larreta lo que les pasó con Macri".