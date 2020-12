Incendio en la casa de Alan Faena en Uruguay.

Este domingo, el empresario argentino Alan Faena vivió un hecho dramático en Uruguay. Se incendió su casa ubicada en la zona de José Ignacio, en Punta del Este. El siniestro se produjo en la casa de huéspedes de la mansión del empresario hotelero en la zona de La Boyita.

Según se detalló, "esto fue cerca de las dos de la tarde. El casero fue quien alerta a los bomberos, pero un incendio que tomó gran parte de la vivienda". Imágenes muestran la propiedad totalmente destruida.

Your browser does not support the video element.

Mientras que el vocero de los Bomberos de Uruguay, Pablo Benítez, relató en diálogo con TN que cuando arribaron efectivos de un cuartel cercano al lugar "el fuego era generalizado en toda la estructura de la casa, las llamas eran muy intensas, un fuego muy violento, y pese al esfuerzo de mis colegas fue imposible evitar la afectación total”.

Noticias relacionadas

Según detalló, "no había personas en el interior de la casa", por lo cual no hubo que lamentar heridos. La destrucción fue total. El hecho de que la casa estuviera revestida con madera en su interior y exterior ayudó a la rápida propagación de las llamas. Además, confirmó que no es la casa principal del hotelero argentino y desarrollador de bienes raíces.

"El tema de una falla técnica está dentro de las posibilidades que analizamos. Estamos en la primera etapa de la investigación. Se realizó un peritaje de toda la escena y esa es una de las hipótesis que se manejan", dijo Benítez que pudo contactarse con Faena tras el episodio ocurrido en su casa.