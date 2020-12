Flores. Camión dobló en contramano, chocó a dos camionetas y a un ciclista.

Otro accidente se registró en Flores este lunes. Fue en el cruce de las avenidas Directorio y San Pedrito, en el lugar en el que atropellaron y mataron a Isaac, el nene de 5 años que iba con su mamá. Esta vez, un camión dobló en contramano en la avenida, atropelló a un hombre que circulaba en bicicleta y chocó a dos camionetas.

“Los autos que venían por Directorio empezaron a cruzar en amarillo. Maniobré para no chocarlos”, relató Miguel, el chofer del camión, en diálogo con TN. Por ese cambio brusco que hizo, terminó chocando contra otros dos vehículos y un ciclista. El vehículo quedó incrustado en un poste.

Todo quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona. El camión no llegó a activar el freno y giró hacia la derecha, a contramano. De esa manera, impactó contra una camioneta de color blanco que estaba estacionada y después contra un vehículo de color rojo que circulaba por Directorio, cuyo conductor fue trasladado al Hospital Piñeiro con lesiones leves.

El hecho generó conmoción, ya que hace tres días, se produjo el accidente donde murió un chico de 5 años en el barrio porteño de Flores. Y a pocas cuadras (exactamente 7) también hubo otro accidente este domingo.