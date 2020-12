Nicole Neuman. FOTO. Reuters.

Hoy en el programa¨Nosotros a la mañana¨ de canal 13 , Nicole Neumann contó un extraño episodio que vivió junto a sus hijas este fin de semana y el cual "esperó toda su vida". Tal como relató, vio un ovni sobrevolando la zona donde tiene su casa de campo. "Estoy muy emocionada, aunque hay gente que no se lo toma en serio", señaló.

"La verdad es que vimos algo suspendido, cerca de nuestra casa de campo. No era un avión, tampoco era un dron. Entonces, ¿Qué queda? Que era un OVNI. Era del tamaño del techo del estudio, tenía una forma rara. Tenía luces de colores y cuando nos íbamos acercando despacito se iba metiendo más para adentro del campo", confesó en vivo.

"Yo sé que es divertido el cuento, pero fuimos muchas personas adultas y menores que lo vimos al mismo tiempo. Les juro que no sabría describir realmente lo que vimos. No quiero asegurar cosas que no sé, yo creo pero hay gente que no cree", reconoció.

Noticias relacionadas

“Yo lo vi el sábado, pero me dijeron que es la tercera vez que aparece en la zona. A mí me divierten estas cosas esotéricas. Yo creo en la vida extraterrestre...", continuó. La modelo contó que sus hijas al principio se asustaron pero luego "se coparon" con la experiencia.

"Lo vimos por un montón de tiempo, porque caminamos como dos cuadras siguiéndolo y ahí se empezó a alejar para el fondo. Los perros ladraban. Estaba a la altura de un helicóptero sobrevolando", indicó.