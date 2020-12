Ricardo Emanuel Papadopulos, conductor tragedia Flores. Foto: NA

Ricardo Daniel Papadópulos, el conductor que permanece prófugo por atropellar y matar a un nene de 5 años en Flores, no tenía registro para manejar en la Ciudad de Buenos Aires, al tiempo que el padre del joven de 21 años prestó declaración indagatoria, en la que indicó que tras la tragedia perdió contacto con su hijo.

Según dio a conocer el Gobierno porteño, el prófugo, en octubre de 2017, cuando tenía 18 años, se presentó en la sede de Avenida Coronel Roca para obtener su primera licencia de conducir.

Sin embargo, en el examen psicológico le hallaron indicios contrarios para la aptitud para manejar, por lo que no se le otorgó la licencia hasta presentar un estudio psicodiagnóstico para profundizar su situación.

Como detalle particular, al prófugo lo atendió en aquel entonces la misma psicóloga que inhabilitó a su padre en marzo de este año.

En enero de 2018, el joven presentó el estudio requerido, otorgado por una entidad privada, el cual determina no tener signos psicopatológicos de relevancia.

El área psicológica, evaluando el estudio presentado y los indicios encontrados originalmente, define otorgar la licencia por solo un año con control y el joven superó las siguientes etapas psicofísicas.

Sin embargo, no se presentó a rendir el examen teórico y no obtiene la licencia, al tiempo que no volvió a rendir los exámenes y por ende nunca obtuvo una licencia para conducir en la Ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte, Rubén Papadópulos, el hombre que se entregó el sábado por ser el titular del auto que atropelló y mató a Isaac Sus de 5 años e hirió gravemente a su madre, prestó este lunes declaración indagatoria durante una hora frente a la jueza Patricia Guinchandut y negó saber cuál es el paradero de su hijo.

"Yo no estaba en ese auto. Yo me encontraba en mi casa cuando me llamó mi hijo para decirme que tuvo un accidente.

Estaba nervioso, asustado y llorando. No le entendí bien porque la comunicación se cortó y no me pude volver a comunicar. Ese fue el último contacto que tuve", sostuvo el detenido.

Luego explicó que al enterarse de la noticia entró en pánico: "Recibí otros llamados de familiares porque en la comunidad (gitana) las noticias corren rápido. Me asusté mucho.

Salí de mi casa y fui para lo de un familiar por eso no me encontraron cuando me fueron a buscar. Me quedé ahí el resto del tiempo".

Asimismo, explicó que estando en la casa de ese familiar se comunicó con su abogado quien le recomendó que se entregara pero que tardo un día y medio en hacerlo porque estaba sumamente angustiado y no estaba en condiciones de ir a una comisaria: "Estaba desesperado, muy angustiado por lo que estaba viviendo. Tarde en entregarme por eso".

Fuentes judiciales revelaron que esa situación no fue creída por los investigadores, ya que piensan que "el objetivo claramente era hacerle ganar tiempo al hijo para que tome la ruta y se vaya".

"Por eso tardó en ir a la comisaría, le dio al hijo una ventana de tiempo muy valiosa", precisaron en la Justicia.