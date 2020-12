Eugenia Tobal y Ema.

Eugenia Tobal luchó mucho por ser mamá. Hace un poco más de una año este deseo se convertía en realidad con el nacimiento de Ema.

Esta cuarentena la actriz aprovechó para pasar mucho tiempo con su niña y su pareja: "Esta forma obligada de quedarnos en casa me vino bien. Como mamá estoy bastante relajada, no pensé que iba a ser tan tranquila con la forma de desenvolverme; tengo mucha colaboración. Tuve un embarazo con trombofilia y eso generó que me tenga que aplicar unas inyecciones todos los días, como muchas otras mujeres. Por suerte, fue pasando el tiempo y me descubrí mucho más relajada... Y con un compañero que me da esa tranquilidad".

Además, reveló detalles de la personalidad de su pequeña: "Es una beba hermosa, tiene mucha paz, está angelada... Qué te voy a decir yo que soy la madre. Siempre pensé que iba a ser mamá de un varón y cuando me dijeron que era una nena me explotó el corazón".

En diálogo con Agarrate Catalina fue consultada ante la posibilidad de volver a ser madre: "Por ahora estoy en una etapa que no, pero si llegara a suceder sería una bendición. Tendría que ser en poco tiempo porque después pasa mucho y uno pierde la costumbre".