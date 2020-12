Juana Viale, Mirtha Legrand y Marcela Tinayre.

El sábado se vivió un momento muy especial en la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión cuando Marcela Tinayre recibió a su nieta Ambar, la hija mayor de Juana Viale.

Lo que sorprendió fueron las caras de asombro de la actriz, hasta algunos aseguraban que estaba enfadad por la situación, ya que ella siempre protegió mucho la intimidad de su familia.

La conductora de “Las rubias” fue entrevistada por Ángel de Brito y desmintió que su hija estuviera enojada y reveló que ella misma también se sorprendió ya que no sabía nada de la aparición de la adolescente en el piso.

"A Juana no le gustan las sorpresas y esto fue muy emocionante. Me miraba fijo a mí como diciendo 'vos sabías'. La sorpresa la desencajó. No sabía, más la emoción de ver entrar a su hija, sumado al programa que fue una gran tensión... Yo hubiese llorado todo el programa", confesó la conductora.

"Nosotras somos muy unidas con Ámbar, pero esta no la sabia. Juana no la sabia, mamá tampoco. Estando en la mesa me pasaron un papel que decía: 'presentá a Ámbar'. Casi se me sale el corazón", confesó.