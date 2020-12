Unión Argentina de Proveedores de Internet

La Unión Argentina de Proveedores de Internet emitió un mensaje audiovisual en el que expresa su descontento sobre el DNU del Gobierno de Alberto Fernández sobre el servicio de internet.

“Dejemos el tono diplomático, los eufemismos y digamos las cosas como son: con la nueva regulación a la tarifa de internet, a vos te están mintiendo y a nosotros nos están llevando a la quiebra”, inicia el video.

Your browser does not support the video element.

“Los precios cuidados al servicio no cuidan a nadie. Destruyen la inversión y el mantenimiento del sistema para que en muy poco tiempo se corte la conexión en millones de hogares, desaparezcan pymes y mucha gente se quede sin trabajo”, continuó.

Noticias relacionadas

“Si esto se sostiene, no vas a pagar internet barato. Directamente no vas a pagarlo un mango (sic) porque no lo vas a tener. Necesitamos que todos se sumen a este reclamo porque un país sin internet es una aldea”, cerró.