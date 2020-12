Comercio minorista - población ocupada

El INDEC informó que la distribución del ingreso bajó de 0,449 a 0,443 entre los 3° trimestres de 2019 y 2020 y la brecha per cápita familiar del ingreso medio entre el 10% de la población con mayor y menor ingreso se redujo de 18 a 17 veces.

La suma total de ingresos de la población creció 21,2% en relación con igual trimestre de 2019; los ingresos laborales crecieron 14,6% y los no laborales, 38,7%.

En la dinámica de estos últimos se destacaron los subsidios o las ayudas sociales del gobierno (incluye AUH, IFE, Tarjeta alimentaria, etcétera).

El ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 28.506.758 personas, alcanzó los $19.713, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $14.140 Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $38.438, mientras que el de las mujeres fue de $29.578.

Un 58,0% de la población total (16.520.877 personas) percibió algún ingreso, cuyo promedio es igual a $33.842. Analizado según escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo equivale a $12.335; el del estrato medio, a $31.834; y el del estrato alto (deciles 9 y 10), a $80.899.

Respecto a la población ocupada, se registró un ingreso promedio de $31.041 y un ingreso mediano de $25.000, equivalente al límite superior de ingresos del decil 5, bajo el cual se sitúa el 50% de las personas ocupadas. El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenada según ingreso de la ocupación principal, es de $11.387. El ingreso promedio del estrato medio es de $31.748, mientras que el ingreso de los deciles 9 y 10 equivale a $69.004. Se observó una caída de 1.343.305 personas ocupadas con ingresos respecto al mismo trimestre del año anterior.

Respecto a la población asalariada, se registraron 7.436.363 personas con ingreso promedio de $34.206, lo cual implica un aumento interanual de 35,6%. El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $40.587 (+30,2% interanual), mientras que en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivale a $17.215 (+26,1% interanual). Respecto al tercer trimestre de 2019, se observó una caída de 840.148 personas asalariadas con ingresos sin descuento y de 189.495 en aquellas que perciben ingresos con descuento.

El peso de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles de ingreso total familiar más bajos, siendo igual al 71,1% en el primero y 19,8% en el décimo. Respecto a la relación de dependencia de los hogares, la cantidad de personas no ocupadas fue de 166 por cada 100 ocupados, mientras que la cantidad de no perceptores de ingreso fue de 72 por cada 100 perceptores. Esta relación es mayor en el caso de los deciles más bajos. Para el decil 1, por ejemplo, es igual a 448 personas no ocupadas cada 100 ocupadas y 191 no perceptoras cada 100 perceptoras, si se ordenan los hogares según ingreso per cápita familiar. En el mismo trimestre del año anterior, los valores eran de 321 y 158, respectivamente. En el caso del decil 10, los valores correspondientes son iguales a 49 no ocupados cada 100 ocupados y 14 no perceptores cada 100 perceptores.

El ingreso promedio de las personas que tuvieron algún ingreso mostró un aumento de 26,0% interanual. En el caso del estrato bajo, el aumento interanual observado fue de 35,9%; en el estrato medio, 26,5%; y en el estrato alto, 22,9%. Cabe destacar que en el trimestre se observó una caída de 3,3 puntos porcentuales en la población perceptora de ingresos respecto a igual período de 2019 (58,0% vs. 61,3%).

En el caso de los hogares, los ingresos laborales representaron el 68,7% de los ingresos totales, mientras que los ingresos no laborales alcanzaron el 31,3% restante, 4 puntos más que en el tercer trimestre de 2019.

El coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas fue de 0,443 (gráfico 1) para el tercer trimestre de 2020 mientras que, en el mismo trimestre de 2019 fue de 0,449 y en el primer trimestre de este año 0,444, mostrando en ambos casos una disminución de la desigualdad. La brecha calculada entre la mediana del decil 10 y el decil 1 de ingreso per cápita familiar de la población fue de 17 (cuadro 2.1). En la comparación interanual, la brecha de la mediana bajó un punto con respecto al tercer trimestre de 2019. Respecto al último trimestre con aguinaldo (primer trimestre de 2020) se mantuvo sin cambios.