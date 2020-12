Incidentes entre manteros y comerciantes en Flores

Una pelea entre manteros y comerciantes se desató en el barrio porteño de Flores, en la cual tuvo que intervenir personal policial de la Comisaría local.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor del mediodía de este martes en el cruce de las calles Bogotá y Helguera, en el barrio de Flores, por una pelea entre manteros y dos comerciantes.

Al llegar al lugar, los oficiales de la Policía lograron controlar la situación y restablecer la calma en la zona.

Como resultado de la pelea hubo tres personas lesionadas: un comerciante que fue trasladado al Hospital Álvarez con un corte en el cuero cabelludo y dos manteros de origen senegalés que fueron derivados al Hospital Durand.

Al consultar con la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 26, a cargo del fiscal Luis Arnaudo, se instruyeron actuaciones por averiguación de "lesiones recíprocas" y pidió que se tomen las declaraciones de los implicados en la pelea.