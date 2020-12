Intercambio comercial. Foto: NA.

La balanza comercial arrojó en noviembre un superávit de u$s 271 millones, informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En igual mes del año pasado, el saldo comercial positivo había trepado a u$s 2.484 millones.

En el acumulado entre enero y noviembre, la Argentina registró un superávit de u$s 12.497 millones contra u$s 13.749 millones de igual período de 2019.

En noviembre pasado, las exportaciones alcanzaron u$s 4.385 millones y las importaciones, 4.114 millones.

El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 8,6%, con relación a igual período del año anterior, y alcanzó un valor de u$s 8.499 millones.

El Superávit Comercial de noviembre fue de U$S271 millones, según INDEC. by Diario 26 on Scribd