Avión y delegación que viaja a Rusia para traer las vacunas Sputnik-V

El avión de Aerolíneas Argentinas que transportará desde Rusia las primeras dosis de la vacuna Sputnik V despegó este martes y se espera que regrese el 24 de diciembre por la mañana.

El Airbus 330 de la aerolínea de bandera salió del Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 19:56 con rumbo a Moscú, donde recogerá las primeras 300 mil dosis de la vacuna contra el Covid- 19.

El periplo total será de 40 horas e incluye entre cuatro y seis horas en el aeropuerto de Moscú para cargan las dosis, según precisaron fuentes de Aerolíneas Argentinas.

Noticias relacionadas

"Las 300 mil dosis vendrán en la bodega del avión, en unos separajes que se llaman 'termobox', fabricados por DHL que mantienen la temperatura en 18 grados bajo cero, que es la que necesita la vacuna", explicaron los portavoces.

Your browser does not support the video element.

"Ese procedimiento mantiene en esa temperatura las vacunas durante el viaje y un tiempo más, en alrededor de 72 horas con esa refrigeración", agregaron las fuentes.

El vuelo a Moscú es directo y en calidad de lo que se denomina “ferry”; que es cuando la aeronave viaja vacía, sólo con su tripulación de cabina e incluso técnicos de mantenimiento y de carga, según el caso.

Un vuelo en ferry puede ser utilizado para realizar traslados humanitarios, repatriación de ciudadanos, para cambio de un aeropuerto a otro para cumplir un itinerario, por desvío de la aeronave, para suplir cancelaciones, para la devolución al dueño de la aeronave o, como en este caso, para ir en busca de una carga específica.