La "Academia" lidera la serie 1 a 0.

Racing visitará hoy a Boca luego del triunfo por 1 a 0 logrado en el "Cilindro" de Avellaneda, en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores en el cual buscará al menos un empate ante un rival que necesita ganar para avanzar a la siguiente instancia del certamen.

El encuentro se llevará a cabo desde las 21:30 en el estadio "Alberto J. Armando", con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán que tendrá como asistentes a sus compatriotas Alexander Guzmán y John León (Colombia) y con la televisación en directo por la señal deportiva de cable ESPN2, canal 1011 de Telecentro.

Racing viene de igualar 1 a 1 en el certamen local frente a Estudiantes en La Plata y arriba a la Bombonera con la ventaja de haber ganado el partido de ida de la Copa Libertadores por 1 a 0.

Al elenco dirigido por Sebastián Beccacece le alcanzará un empate para pasar a la próxima instancia donde ya espera el Santos de Brasil mientras que si hace un gol, Boca necesitará marcar tres para seguir en la Libertadores.

El entrenador de Racing aún no confirmó el equipo, pero según lo que probó en la semana se estima que no hará cambios y colocará a los mismos once que comenzaron jugando el encuentro de ida en Avellaneda.

Por su lado, Boca venció por 2 a 1 a Independiente como visitante en el torneo local y el técnico Miguel Ángel Russo no definió el conjunto que recibirá a Racing y cinco jugadores pelean por dos puestos.

Tres de ellos lucharán por estar en la zona de ataque Franco Soldano, Ramón Ábila y Mauro Zárate, mientras que los otros dos buscarán permanecer en el mediocampo del once inicial: Sebastián Villa y Edwin Cardona.

Las siguientes son las formaciones de los equipos:

Boca: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Frank Fabra; Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo; Eduardo Salvio, Carlos Tevez, Sebastián Villa o Edwin Cardona; Franco Soldano o Ramón Ábila o Mauro Zárate. DT: Miguel Ángel Russo.