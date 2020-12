Carmen Barbieri y Fede Bal.

Tras la filtración de los audios de Fede Bal a su ex compañero de certamen, El “Polaco”, en donde lo invitaba a la pileta con mujeres y le advertía que: "No te van a pedir fotos, no van a hacer historias. No vamos a tener problemas con Telefe ni nada. Vos relajá en eso que mi casa es un bunker…”; la que opinó de esta situación fue la madre del actor.

Carmen Barbieri aseguró que: "Que yo sepa, no fue una fiesta, fue un asado para unos amigos, para los pocos que le quedaron porque todos se fueron a vivir a Europa. No estuve en esa fiesta, pero no fue una fiesta, fue un asado y lo invitó a El Polaco porque sabía que estaba medio tristón".

"No sé por qué, yo no me meto, yo no pregunto. Y el agua seguramente estaba calentita porque es una piscina que la podés calentar, pero chicas no había. Yo sé que no había ninguna mujer. Eran todos hombres. Eran amigos", dijo la participante del “Cantando 2020”.

Ante la duda de si esta “fiesta” había afectado la relación de Bal con su novia, Carmen aclaró:

"Él está con Sofi. Ella fue al otro día (a la casa)... Él con Sofía está bárbaro”.