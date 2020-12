El artista de 79 años sigue produciendo música y llenando los oídos con sus temas.

Palito Ortega y su hija Rosario, al igual que Frank Sinatra y su hija Nancy, sorprendieron a sus fanáticos con esta reconocida canción “Something Stupid’’. El cantante no afloja con su carrera artística y, al final de este año, presenta “Swing’’, su nuevo álbum.

Palito Ortega y su hija Rosario sorprendieron cantando juntos una versión de “Something Stupid” como presentación de su nuevo trabajo “Swing’’.

La discográfica a cargo del álbum emitió un comunicado donde expresó: “Luego del estreno de El mar (Beyond the sea) y Te llevo bajo mi piel (I’ve got you under my skin), Palito Ortega nos trae el tercer adelanto de su nuevo álbum, donde homenajea aquellas canciones que lo marcaron en los comienzos de su carrera… Se trata de Algo Tonto (Somethin’ Stupid), canción compuesta por C.Carson Parks y grabada originalmente en 1966 junto a sus esposa como el dúo Carson and Gaile”.

Noticias relacionadas

Para finalizar el texto agregó: “Pero la versión más famosa fue la que grabó al año siguiente Frank Sinatra cantando a dúo con su hija Nancy. Fue el primer y único caso de un dueto conformado por padre e hija en alcanzar el número uno en Estados Unidos. Ahora Palito la canta junto a su hija Rosario, en una versión emocionante”, concluye.

Los dos discos anteriores al “Swing” son Rock & Roll (2017) y Románticos 60′s (2018).