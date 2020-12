Imagen ilustrativa de OVNI.

El cielo es un misterio que a veces parece indescifrable, pero en las últimas horas apareció en el cielo de Río Negro con gran intensidad, la presencia de la luz se movía cerca de las 2:30 de la madrugada.

Lo curioso es que el entorno de los videos resultó difuso, como si se tratara de una nube o de tierra. Sin embargo, no se registraba viento en la zona en ese determinado momento.

El OVNI fue registrado desde puntos distantes al menos por 400 kilómetros en la provincia de Río Negro.

Noticias relacionadas

Se descartó que se tratara de un dron o de algún otro tipo de vehículo aéreo de público conocimiento. Luego de un rato, la luz desapareció de repente.