Ante la llegada de las Fiestas de Fin de Año y dado el aumento de casos de coronavirus en la Argentina y otros países, este miércoles después del mediodía, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dio una conferencia de prensa en la sede comunal ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios.

Rodríguez Larreta fue muy claro respecto del modo en que la gente debe pasar esta Navidad y Año Nuevo.

Dijo el jefe de Gobierno porteño: "Tenemos que cuidarnos en estas Fiestas. No pedimos que no se reúnan con las familias, pero sí que lo hagan dentro de lo posible en espacios abiertos".

Luego sostuvo: "El que lo tiene en la casa que lo haga, sino en los espacios abiertos de la Ciudad".

En el mismo sentido, manifestó que "tenemos que mantener la distancia social. Existe el riesgo de rebrote".

Otro tema de importancia es el de los controles por infección del covid-19. Sobre esto, sostuvo Horacio Rodríguez Larreta: "Los resultados de los testeos son muy buenos, cada uno que testeamos y da positivo lo aislamos y es una persona menos que contagia a otros".

Finalmente, recomendó: "Es muy importante que se testeen. Confío en la responsabilidad social. Hay que redoblar la confianza y pedirles que nos cuidemos, entre todos".