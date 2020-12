Batata y Willis, dos grandes del tenis argentino.

Cuando se conoció que Guillermo Vilas, leyenda del tenis argentino, sufre un deterioro cognitivo fueron muchos los deportistas que le manifestaron su apoyo. Es que la salud del crack del tenis preocupa y algunos lo relacionan con el Alzheimer. Pero nada de eso fue confirmado hasta ahora. Y esta semana, quien se sumó a darle aliento fue su gran rival en las canchas: José Luis "Batata" Clerc.

Clerc, ex-número 4 del ranking mundial y compañero del histórico tenista en el circuito profesional durante varios años, habló con La Nación y manifestó su preocupación: "Me da mucha tristeza, mucha amargura. Lloro, no delante de Guillermo, pero lloro, porque veo a los hijos y me da bronca. Siempre le dije a Guillermo: 'Vos vas a ser muy buen padre', porque le encantaban los chicos, jugaba mucho con los míos y también con los de otros. Y no me equivoqué, es un gran padre".

"Tengo contacto con Guillermo y con la familia, hace un par de meses que no hablo. Me interesa mucho su vida, pasamos demasiadas cosas juntos, íbamos y veníamos en la relación, no nos hablábamos y también nos cagábamos de risa", dijo Batata.

Noticias relacionadas

Uno de los detalles más impactantes de las frases de Clerc fue revelar que en algunas oportunidades Vilas no lo recuerda y que necesita ayuda para reconocerlo. "A veces recordamos algunas cosas. Está Phian (Khumueang), su mujer, que lo ayuda, le dice ‘Es Batata’, y Guillermo se ríe y dice: ‘Uy, Batata’, pero a mí me pone como el or… que esté en la situación en que está", contó el ex tenista.

"La puta madre, porque yo llamo a Borg y es un ‘Hola, Björn; Hola, Batata’ y charlamos media hora, te cagás un poco de risa, y chau, todo normal. Con Iván (Lendl) o con Matas (Wilander) o con Ilie (Nastase) es lo mismo. Pero acá tiene que haber siempre alguien, y es muy doloroso", agregó Clerc.

Y finalizó: "Yo lo quiero mucho a Guillermo, ya de grande tuvo gestos muy lindos con la escuela para hipoacúsicos a la que va Sophie, Las Lomas Oral, vino cada vez que lo llamé, y lo hizo con muchas ganas". Un amigo en las buenas y en las malas, acompañando a Willy en su momento más difícil.