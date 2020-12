Nuevo hecho violento en Flores

Luego de la batalla campal en plena calle que se vivió este martes en Flores, esta vez dos vendedores se enfrentaron a golpes por una disputa territorial, que quedó registrada en un video de un testigo.

El enfrentamiento dura varios segundos hasta que una mujer debe intervenir para frenar la violencia. Varias personas miraban la escena alrededor mientras la Policía no se hacía presente para frenar la violencia que se vivía en plena calle.

Your browser does not support the video element.

La escena se dio en una jornada donde la pandemia pareció haber quedado en segundo plano debido a que cientos de personas caminaban sin distanciamiento y, en muchos casos, sin barbijo por las principales calles del barrio porteño en busca de un regalo navideño.

Noticias relacionadas

Las imágenes de este martes reflejaron una disputa entre comerciantes y manteros en la intersección de las calles Bogotá y Helguera, que incluyó golpes de puños, sillazos, patadas y amenazas.