Juana Viale.

Juana Viale hizo, y planea continuar, con la conducción del programa de su abuela Mirtha Legrand, quien se estuvo cuidando y cumpliendo con los recaudos necesario por el Covid- 19.

En los primeros meses que comenzó el “reemplazo”, la actriz estaba muy nerviosa (algo lógico)y hasta ella misma había expresado en varias oportunidades, que la conducción no era algo que ella la “apasionara”. Después, con el paso del tiempo, Juana fue encontrando su lugar , se relajó e impuso su propio estilo en el programa de su abuela.

A pesar de parecer una mujer que no le importen las críticas, Viale confesó que las sufrió mucho cuando comenzó en este rol: "Las críticas que recibí este año me dolieron mucho. Me dijeron golpista, gorila. Y no soy ni golpista ni gorila. Me afectaron, claro... ¡Yo lloraba! Después, decía: 'Esto no puede ser. Hay que darle una vuelta de tuerca para mí y para mi sensibilidad. La gente no puede decir cualquier cosa que se le cruza por la cabeza”, sostuvo.

“Tengo un buen escudo, ese cuero de chancho que uno va adquiriendo. Me pasó más que nada en los primeros meses porque yo era muy nueva. Después pensé: 'A mi abuela le han dicho toda las palabras del diccionario y las que no existen también. Y ella siempre estoica'", reveló respecto a las opiniones de los haters.