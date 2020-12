Wanda Nara.

Wanda Nara compartir un momento íntimo en la ducha en el que remarcó su mayor pasión y dejó sin aliento a sus seguidores.

La empresaria realizó un topless debajo de la ducha que dejó a todos sus seguidores, fanáticos y colegas impactados. "Mi tatuaje lo dice todo", indicó la mujer de Mauro Icardi, dejando al descubierto el símbolo de un avión impreso en su cuerpo a la altura lateral de las costillas, a fin de manifestar su gran pasión por viajar y conocer diversas partes del mundo, momentos que suele compartir con aquellos que la siguen en redes sociales, al igual que las diferentes casas en las cuales reside por sus constantes traslados ante el trabajo su marido futbolista y los suyos.

En menos de 24 horas, la ex de Maxi López reunió más de 260 mil "me gusta" al pie de su foto ardiente y diversos comentarios en donde destacaron su sensualidad y la halagaron por su posteo fogoso en Instagram. "Bella", "sos un fuego", "volás siempre", "llevame a todos lados con vos", "me enamoré", "plis que bomba sos", fueron algunos de los mensajes que se pudieron ver al pie y en el medio se registró un mensaje de su hermana Zaira : "Opa, volás asi de fuega". Si bien la rubia limitó los comentarios como suele hacer para evitar enfrentarse con palabras desafortunadas de haters, varios le dejaron comentarios de amor a su imagen.