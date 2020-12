Conductor que atropelló y mató a niño de 5 años

Ricardo Emanuel Papadopulos, principal sospechoso de haber atropellado y matado a Isaac de 5 años en el barrio de Flores, permanece prófugo y rige un pedido de captura internacional para dar con su paradero.

En las últimas horas, se dieron a conocer imágenes en la que se lo ve manejando mientras baila, suelta el volante y no usa el cinturón de seguridad.

Las grabaciones habían sido publicadas por el sospechoso en sus redes sociales y fueron analizadas por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Ricardo Emanuel Papadopulos, de 21 años, se fugó con su vehículo a gran velocidad, pero las cámaras de seguridad lograron reconstruir casi toda la huida e identificar al conductor, quien se mantiene prófugo.

Rubén Ariel Papadopulos, de 44 años y padre de Ricardo, se entregó el pasado sábado voluntariamente en la Comisaría Vecinal 7 A acompañado de su abogado, y luego declaró ante la justicia que no manejaba el vehículo y no sabía dónde estaba su hijo.