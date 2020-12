Cobra Kai - Temporada 3

La exitosa serie "Cobra Kai", secuela de la trilogía de películas de "Karate Kid", adelantó el estreno de su tercera temporada para este 1 de enero, una semana antes de lo pautado por la plataforma Netflix.

Según publicó el sitio Variety, un día después del lanzamiento de los 10 episodios de media hora que componen la nueva entrega tendrá lugar el show “The Netflix Afterparty”, donde David Spade, Fortune Feimster and London Hughes hablarán sobre esta tercera temporada.

"Cobra Kai" apela a la nostalgia a través de la saga ochentosa "Karate Kid", y aunque sus primeras dos temporadas se habían estrenado en 2018 y 2019 a través de YouTube Premium fue la adquisición este año por parte del gigante del streaming lo que acabó por catapultarla al éxito mundial.

Con música de la época, los mismos actores y personajes que parecen haber quedado anclados en una mentalidad demodé, las dos primeras temporadas intentan mostrar la redención del villano karateka venido a menos Johnny Lawrence (William Zabka) y su rival de aquellos años Daniel LaRusso (Ralph Macchio).