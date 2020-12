Sofía Aldrey y Fede Bal.

Fede Bal quedó más expuesto que nunca tras la difusión de un audio donde invitaba al Polaco a una fiesta con muchas mujeres.

Noticias relacionadas

Los novios estarían atravesando una crisis tras la viralización del mensaje de voz que el actor le envió al Polaco, donde lo invitaba a una fiesta en su casa. “Pero obvio, la pileta está hirviendo. Desde hace tres días que la tengo calentando, ¿vos sabés las mujeres que vienen, Polaco? Yo no sé cómo estás vos con Barby ni nada…

Acá todas las personas que entran saben que no pueden sacar ni una foto. No te van a pedir fotos, no van a hacer historias. No vamos a tener problemas con Telefe ni nada. Vos relajá en eso que mi casa es un bunker… y las chicas que vienen… ay, Polaco. Está anunciado lluvia, pero me chup… un hue… Vamos a estar todos del ort… bailando, chupando, haciendo cositas. Vos traete malla, lo que quieras”, se lo escuchó decir en el audio, que salió a la luz en Los ángeles de la mañana.

Fede había dicho que con Aldrey estaba todo bien, y que hablaban de todas las cosas que hacían. “No somos una pareja abierta, solo somos sinceros y somos felices compartiendo todo lo que hacemos. En mi pareja se habla de todo. Después de todo lo que pasé este año, este tema no es nada en comparación”, sostuvo haciendo referencia a su cáncer de intestino.

Jorge Rial también le llamó la atención, y expresó su desilusión. “De verdad no me gusta esto, Fede. Aunque a ella no le moleste me parece que hay actitudes de generosidad, amor, agradecimiento. Creo. Si es así, a mí no me gusta. Lo digo como casi padre de él. Si yo fuera el padre de él le diría ‘vení, nene. Sentate acá’.

Si yo soy el padre le digo que nos sentemos a hablar. Esa mujer fue la que te salvó la vida. Fue la que te llevó al oncólogo”, expresó el conductor de Intrusos.