Choque fatal en La Paternal.

Una mujer joven murió hoy cuando la moto en la que viajaba con amigas fue impactada por un automóvil por causas que se investigan en el barrio porteño de La Paternal, informaron fuentes policiales.

El choque se produjo en las primeras horas de esta mañana sobre la avenida San Martín, a metros de la calle Punta Arenas.

A raíz del siniestro vial, el hombre que conducía el automóvil quedó demorado a disposición de la justicia para determinar su responsabilidad en el caso.

Según testigos presenciales que dieron testimonio en un canal de noticias, el conductor intentó fugarse pero retenido por otro conductor.

Las fuentes señalaron que en base a los dichos de testigos tres mujeres circulaban a bordo de una moto de mediana cilindrada cuando a metros de un puente de la avenida San Martín fueron embestidas por el vehículo color negro.

Ante el violento impacto, una de las jóvenes falleció y otras dos debieron ser trasladadas con lesiones al hospital Tornú.