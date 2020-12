La entrega de Ricardo Papadópulos a la Policía. Foto: captura video Twitter.

Ricardo Emanuel Papadopulos se entregó este viernes a la Policía reconociendo que manejaba el auto que atropelló y mató a Isaac Sus, de cinco años, y que dejó gravemente herida a su madre Débora.

Papadopulos, de 21 años, se presentó por la mañana de este viernes en la División Homicidios de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo.

"¿Vos manejabas el auto?", le preguntaron los medios cuando estaban por trasladar al joven de 21 años y la respuesta fue afirmativa.

"Le pido perdón a la familia", llegó a balbucear Papadopulos mientras era flanqueado por periodistas y policías.

La Justicia dispuso miércoles pasado la captura internacional del joven Ricardo Emanuel Papadopulos, acusado de manejar el auto con el que atropelló y mató al niño de 5 años la semana pasada, en el barrio porteño Flores.

Según confirmaron en ese momento fuentes policiales, Papadopulos, de 21años, conducía el Volkswagen Golf que el jueves dela semana pasada atropelló al niño Isaac Sus y a su madre cuando cruzaban la avenida Directorio.

Rubén Papadopulos, el padre de Ricardo y dueño del auto protagonista del accidente, había sido liberado ayer por falta de mérito.

Papadópulos estaba prófugo desde hace varios días. Video: Twitter.