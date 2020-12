Declaraciones del abogado de Ricardo Papadópulos. Canal 26.

En horas del mediodía de este viernes, finalmente se entregó a la Policía el joven que se mantenía prófugo tras haber matado al pequeñoi Isaac Sus, de 4 años de edad, mientras cruzaba la calle junto a su madre (Débora) en el barrio porteño de Flores.

Roberto Herrera, abogado de Rubén Papadopulos, el joven en cuestión, responsabilizó a un camionero del choque, ya que éste "cruzó en rojo" y obstaculizó la visión del acusado, tratando de ese modo de minimizar la responsabilidad de su defendido en el luctuoso hecho.

"Él pierde la visión de quien está cruzando porque pasa un camión con semáforo en rojo. Hay responsabilidad del camionero", dijo el abogado en declaraciones a la prensa al ingresar a la comisaría ubicada en Scalabrini Ortiz 1350, en el barrio porteño de Palermo.

Allí fue donde se entregó su cliente, quien confirmó que era el que quien manejaba el Golf GTI blanco que atropelló y mató a Isaac el pasado jueves 17 de diciembre en la intersección de las avenidas Directorio y San Pedrito.

De acuerdo a los dichos de Herrera, Papadópulos “quería presentarse en la Justicia pero veía que estaba preso su papá por lo mismo que se lo imputaba a él” y confirmó que la entrega “fue acordada con el Juzgado”.

Se entregó Ricardo Papadópulos. Habló su abogado.

“Estoy esperando las primeras actuaciones, luego lo que surja de las pericias y después de la declaración de él”, sostuvo el letrado y recordó que en un principio había solicitado la eximición de prisión para su cliente pero desistió de la presentación dado que se acordó la entrega.

El abogado dijo también que Papadopulos se fugó tras el choque porque "no tenía registró y se asustó de la situación" y finalizó: "No pensó que había fallecido una criatura. Le dijo al padre que había tenido un accidente, pero se enteró por los medios”.