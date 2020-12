Instantes posteriores a la explosión. Foto: Reuters.

Una fuerte explosión en el centro de la ciudad de Nashville, en el este de Estados Unidos, impactó hoy a las autoridades locales, que investigaban si se trató de un atentado.

El hecho se produjo cerca de la AT&T Tower, un edificio emblemático ubicado en la zona norte de la ciudad, en horas de la mañana de este miércoles.

Como saldo de la explosión, tres personas resultaron heridas y debieron ser trasladas al hospital local.

Además, la honda expansiva provocó graves daños en varios edificios, arrancó árboles enteros y ocasionó el incendio de al menos dos vehículos, uno de los cuales estaría relacionado con el origen de la explosión.

Por la magnitud que tuvo, la explosión pudo ser escuchada varios kilómetros a la redonda.

"Parece ser un acto deliberado", advirtió la Policía local a través de su cuenta de Twitter.

Drama en Nashville. Foto: Reuters.

IMÁGENES SENSIBLES. La explosión quedó grabada por cámara de seguridad. Canal 26.