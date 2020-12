Jimena Barón y "Tucu" López.

Jimena Barón desapareció de las redes sociales hace casi 6 meses luego de una breve reconciliación en plena cuarentena con su ex, Daniel Osvaldo. La cantante se fue a convivir con el ex jugador de fútbol junto al hijo que tienen en común. Tras esa “vuelta”, la actriz fue muy criticada y decidió no publicar más nada de su vida profesional ni personal.

Hace unos meses los fanáticos descubrieron el incipiente romance entra la autora de “La cobra” y el “Tucu” López. El primero en hablar y reconocer el noviazgo fue el actor de “Sex”: “La estamos pasando muy bien”, había afirmado.

En los últimos días, Jimena fue consultada por rumores de supuesto embarazo, a lo que la actriz respondió con su característico humor e ironía: “El cu… tengo embarazado”.

Noticias relacionadas

En la noche buena, el locutor, mostró la intimidad del festejo y su familia, mientras las historias de instagram corrían, se pudo ver la foto de la pareja. El “Tucu”, Barón y Momo. La cantante viajó a Tucumán junto a su hijo para conocer a la familia de su pareja, así oficializar y confirmar aún más su romance.