Accidente fatal en La Paternal

Se difundieron las imágenes del accidente fatal ocurrido en la madrugada de Navidad en el barrio de La Paternal, que dejó el saldo de una joven muerta y otras dos internadas en grave estado.

El hecho ocurrió en el cruce de la avenida San Martín y Punta Arenas y, como se puede ver en el video, el conductor del auto cruza el semáforo en rojo en impacta contra la moto.

Your browser does not support the video element.

La víctima fatal del accidente fue identificada como Yanina Juárez, de 30 años. Fuentes policiales informaron que sus amigas, de 24 y 27, fueron trasladadas al Hospital de Agudos Teodoro Alvarez donde permanecen internadas con consigna policial en estado grave.

Noticias relacionadas

Mientras tanto el conductor del Nissan Sentra, Matías Naya, de 20 años, intentó huir del sitio del accidente pero fue encerrado por otro vehículo y finalmente quedó detenido en la Alcaidia 1 bis y a disposición de la fiscalía de turno.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD DEL LECTOR