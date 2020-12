Apagón sexual

En un encuentro sexual es importante decir lo que nos gusta y lo que no. En general no estamos acostumbrados a decirlo ni insinuarlo para "no quedar mal".

La clave es poder abrirnos a pedir lo que nos gusta, lo que nos hace "gozar más" antes, durante y después del sexo”, advirtieron especialistas, aunque todavía nos de vergüenza sentir placer, gozarlo, pedirlo, permitírnoslo y festejarlo.

Según especialistas, hay aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta para que ciertos “detalles” o acciones en un encuentro íntimo tengan sentido.

Noticias relacionadas

Para evitar estos conflictos en la intimidad, debemos conocer qué nos gusta, poder comunicárselo a la otra persona e interesarnos también por los gustos de la persona que nos acompaña.

Sobre "Sexo" no hay nada escrito, nada ni nadie puede decir que está mal o bien, ni hasta donde ni con quién.

Hay que dejar fluir una charla sin tabúes, sin miedos ni prejuicios. La premisa es: ‘Lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras, donde quieras’”.