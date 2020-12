Crucero prendiéndose fuego en medio del Río San Antonio.

A última hora de la tarde de este sábado ,en el Río San Antonio y Canal Vinculación, se incendió voraz de un crucero .Un barco de Prefectura sofocó el incendio, según las primeras informaciones, no hubo víctimas.

Por razones que se desconocen, alrededor de las 18:30 horas de este sábado un crucero de unos 14 metros de eslora se incendió cuando navegaba por la intersección del Río San Antonio y el Canal Vinculación de la primera sección del delta del Paraná.

Según comentarios en las redes sociales y testigos del siniestro, se trató del crucero Fuerza 8 “Cristina”.

Al lugar arribó un buque bomba de la Prefectura que pudo controlar las llamas después de dos horas de tareas.