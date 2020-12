Anuario 2020 policiales, Diario 26.

Llega el final de un 2020 en el que la salud se vio tan amenazada así como se resquebrajó la economía familiar.

Así y todo, el virus no es la principal preocupación de los argentinos. La inseguridad sigue siendo un tema preponderante en la agenda de los argentinos.

Una encuesta realizada por la Facultad de Psicología de la UBA reveló que el 88% de 5.000 consultados consideró “muy probable” o “bastante probable” la posibilidad de sufrir un hecho de delincuencia.

Noticias relacionadas

Además, casi siete de cada diez aseguraron haber reforzado sus casas con rejas

A continuación, estos y otros temas destacados de un 2020 inolvidable. Las 10 noticias policiales más impactantes del año.

1. El crimen de Fernando Baéz Sosa en Villa Gesell.

Foto: NA.

El homicidio que cambió la temporada ocurrió el 18 de enero en Villa Gesell. Rapidamente se viralizaron unas imágenes grabadas con un celular que provocaron indignación en todo el país.

Un adolescente de 18 años llamado Fernando Báez Sosa estaba indefenso en el suelo, mientras una patota de rugbiers lo atacaba. Las mortales patadas recibidas en la cabeza golpearon también a la sociedad que acompañó con masivas marchas el reclamo de los padres de la víctima.

La fiscalía pidió la elevación a juicio de las acusaciones contra Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, y Ayrton Viollaz.







2. Aberrante doble femicidio en Monte Chingolo.

Aunque por el momento se desconocen los números de femicidios registrados en 2020, las autoridades aseguran que la violencia de género aumentó durante la cuarentena.



Las muertes de Cristina Iglesias y su hija Ada, de siete años conmocionaron al país varios días de búsqueda y la certeza judicial que la pareja de la mujer, Abel Romero, las mató y enterró en su propia casa.







3. Pánico, violencia y crísis en las cárceles argentinas.

Foto: NA.

El miedo al coronavirus se prorogó con rapidez por las cárceles de todo el país. Los internos exigían excarcelaciones y medidas de prevención que eviten que el Covid-19 cause estragos en las unidades penitenciarias.

Más de 4500 detenidos fueron excarcelados con diferentes excusas. Eso no evitó el amotinamiento de varias prisiones, que tuvo su eje central en el penal de Villa Devoto.





4. Caso Facundo Astudillo Castro.

El pasado 30 de abril, un poco más de un mes después del inicio de la cuarentena por el coronavirus, cuando el joven de 22 años salió de su casa en la localidad bonaerense de Pedro Luro para dirigirse a ver a su novia en Bahía Blanca, a 121 kilómetros de distancia.

A pesar de la negativa de su madre, Facundo quería ir a hablar con Daiana porque habían discutido y se dirigió a la ruta para "hacer dedo".

A las 10 de la mañana de ese mismo día, en el kilómetro 779 de la ruta 3, Facundo recibió la primera contravención por violar la cuarentena del coronavirus, al ser detenido por oficiales quienes le sacaron una foto al DNI y luego lo fotografiaron de espaldas, junto a su mochila y al lado de la camioneta policial, tras lo cual lo dejaron seguir su camino.

A las 15.27, en el kilómetro 750 de la ruta 3, fue nuevamente interceptado en un puesto policial de Teniente Origone y a partír de ese momento se perdió el rastro.





El caso, se volvió una preocupación política por la hipótesis que aún apunta a la responsabilidad de la policía bonaerense. Sus restos fueron encontrados el 15 de agosto y la autopsia no encontró rastros para señalar un homicidio.

5. Jubilado justiciero en Quilmes.

Otro caso que dividió a la sociedad fue el llamado “Jubilado justiciero”. Jorge Ríos, un herrero de 71 años mató a uno de los cinco ladrones que lo sorpendió en su casa de Quilmes. Fue golpeado y torturado antes de poder tomar una pistola 9mm.



Algunos dicen que se defendió, otros que actuó como justiciero. La Justicia caratuló el expediente como homicidio agravado.







6. Panadero mató a un ladrón en Rafael Castillo.

Otro caso reavivó el drama de la inseguridad y mostraron una de sus peores consecuencias, la de la llamada justicia por mano propia.

Esto generó un fuerte debate en la sociedad y en uno de los casos -el del panadero en Rafael Castillo que mató a un delincuente a tiros con la propia arma del ladrón, la cual había logrado sustraer durante un forcejeo previo, fue motivo de manifestaciones de los vecinos que reclamaban su libertad.





El fiscal no resolvió la situación procesal de Caivano ni tomó temperamento alguno, no resolvió si actuó o no en legítima defensa, o si se excedió en defenderse.

7 . Locura a metros del Malba.

Pocas veces un crimen ha generado tantos debates públicos a la vez. El asesinato del policía federal Juan Pablo Roldán, ocurrido a plena luz del día en el barrio Porteño de Palermo, a manos de un joven con trastornos mentales que luego murió tras ser baleado en una pierna, ha provocado en todo el territorio argentino una polémica de varios frentes al mismo tiempo.



La secuencia que llevó al ataque realizado por Rodrigo Facundo Roza quedó registrada por las cámaras de seguridad.





Este hecho generó la controversia no solo social, sino también entre las autoridades a cargo de la seguridad pública por la necesidad o no de contar con pistolas Taser.







8. Femicidio en el country: Jorge Neuss mató a su esposa y se suicidó.

El 10 de octubre último, durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus, el empresario Jorge Neuss asesinó a su esposa Silvia Saravia y luego se suicidó en su casa del country Martindale, de Presidente Derqui, en uno de los femicidios más resonantes cometidos en la denominada "cuarentena", período en el que aumentaron este tipo de casos respecto a años anteriores.

El femicidio tuvo un importante impacto ya que el asesino era una figura pública. También expuso que los casos de violencia de género atraviesan todas las clases sociales.

9. Caso Garcia Belsunce.

Sin dudas, el crimen de María Marta García Belsunce, uno de los casos policiales más resonantes de la historia criminal argentina. A finales de este año volvió a despertar el interés público a partir de una serie documental que fue un éxito de la plataforma Netflix durante la pandemia.

Y más aún cuando la justicia decidió absolver al viudo Carlos Carrascosa de manera definitiva y sobreseyó a los familiares que habían sido condenados por encubrimiento.

10. Armenio asesinado por una bicicleta.

Un hombre de nacionalidad armenia fue asesinado de un balazo en el cuello por un delincuente que quiso robarle la bicicleta en el barrio porteño de Retiro, a 50 metros del Hotel Sheraton.

Por el crimen fue detenido un adolescente de 15 años que cuenta con antecedentes delictivos: este año fue protagonista de distintos delitos en al menos cuatro ocasiones.

Este crímen reavivó la discusión sobre la imputabilidad de menores.