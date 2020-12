Dolares. Foto: Reuters.

El dólar blue arrancó la semana con una suba de 5 pesos respecto del miércoles, el quinto aumento consecutivo, y escaló a $164, mientras la divisa para ahorró superó la barrera de los $147.

Con esta nueva marca, el billete que se negocia en cuevas y en el mercado informal alcanzó el nivel más alto en un período de seis semanas.

En la jornada, aprovechando el ingreso de divisas por parte de exportadores, el Banco Central continuó acumulando reservas y sumó alrededor de u$s 50 millones, indicaron fuentes del mercado.

En lo que va de diciembre, y cuando sólo restan dos días hábiles para terminar el mes, el Central logró recuperar reservas por más de u$s 600 millones.

El dólar ahorro, según las publicaciones del Banco Central, cotizó a $82,99 comprador y $89,24 vendedor, con lo que si se agrega la carga impositiva trepó a $147,24, lo que significó un avance de 52 centavos respecto del valor registrado antes de la celebración de Navidad.

Solo pueden comprarse u$s 200 por mes y, según el último informe del Banco Central, durante noviembre cayó fuerte la cantidad de quienes adquirieron divisas para ahorro.

Gustavo Quintana, de PR Operaciones de Cambio, dijo que este lunes se dio un "desarrollo muy pesado de la rueda mayorista del dólar, con pocas operaciones en las primeras dos horas del día".

Las primeras posturas de venta en el segmento mayorista del dólar indicaron niveles de 83,91 pesos por unidad, unos 55 centavos arriba del cierre del miércoles pasado.

En el mercado mayorista, la divisa cerró a $83,90 por unidad, 54 centavos arriba del cierre del miércoles pasado y el volumen de negocios llegó en el segmento de contado a u$s 258,7 millones, en futuros MAE u$s 81,4 millones y en Rofex poco más de u$s 1.100 millones.

"Los precios se mantuvieron cristalizados dentro del rango propuesto por la regulación oficial, con mínima variación durante todo el día", dijo Quintana.

En el sector financiero, el dólar Contado con Liquidación avanzó 0,9%, a $141,69, lo cual dejó una diferencia del 68,9% con el oficial mayorista.

En tanto que el dólar MEP o Bolsa aumentó 0,5%, a $140,99, dejando un spread del 68%.