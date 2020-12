Your browser does not support the video element.

En un informe emitido por “France 2” uno de los canales de TV más populares del país europeo realizaron un impactante informe sobre la economía argentina y la pandemia en nuestro país.

Las restricciones para frenar el Covid-19 están vigentes desde marzo, una situación que incrementó los problemas económicos del país. El informe señala que después de Brasil, Argentina es de los países más afectados de la región.

Además destacan que “Argentina venía cayendo lentamente, pero con la pandemia cayó hasta el fondo” y “la clase media es la más afectada” señalan en el informe.