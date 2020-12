Eduardo Amadeo en Canal 26 con Sol Pérez.

El ex diputado de Juntos por el Cambio, Eduardo Amadeo, dialogó en exclusiva con CANAL 26 dando el balance de la Argentina 2020 en materia económica, política, social y judicial.

"Sueño con el que el Gobierno encuentre un rumbo porque ha sido un año sin rumbo. Se ordenó la vacuna pero somos el país en la región con más atraso, con idas y vueltas. Pfizer, vacuna rusa, etc. Le ha costado muchísimo al Gobierno encontrar un rumbo y yo deseo que por el bien de todos nosotros, lo encuentre", sostuvo Amadeo en charla con Sol Pérez.

Además, sostuvo que "con la pandemia tuvimos el encierro más largo de toda la región y uno de los más largos del mundo con unos números que no nos satisfacen a ninguno. Recién ahora está bajando pero ha sido muy duro con el impacto en las escuelas y en los chicos y en los ancianos que la han pasado tan duramente. El Gobierno no encontró en ello un rumbo adecuado".

"La economía tuvo una de las mayores caídas del mundo. Las personas que nos están viendo en este momento saben lo que ello significa. No sabemos que va a pasar el año que viene. El señor que tuvo que cerrar el comercio, la escuela, el que perdió el trabajo... y el Gobierno no nos está diciendo cómo es ese futuro y esto es esencial", sostuvo Amadeo en sus críticas a las medidas tomadas por Alberto Fernández.

"Para mí lo único claro ha sido el avance sobre la Justicia, con objetivos que no comparto como la impunidad. Creo que todos debemos ser responsables de lo que hacemos y si cometemos delitos tenemos que pagarlos y no puede ser que haya habido un avance semejante para tratar de lograr impunidad a la vicepresidente (Cristina Fernández de Kirchner) y su gente. Siento que cerca de fin de año tenga esta mirada negativa pero tal vez le sirva al Gobierno para entender que tiene que encontrar un rumbo, escuchar, cambiar la obsesión que tiene que es la impunidad y darnos a todos salidas a temas médicos, económicos y cuestiones vitales como la lucha contra el delito, la defensa de la propiedad privada que no han sido ejemplos durante este año", sentenció marcando su posición.

"El presidente diciendo empezamos a vacunar en noviembre, en diciembre, tenemos toda la vacuna rusa, la mejor del mundo... hubo pésima administración, llena de sospechas. ¿Por qué ir por una vacuna que está todavía sin terminarse de probar? Hasta el propio presidente (Vladimir) Putin dijo "yo no me la pongo porque soy mayor de edad"... la buena suerte o la mala suerte se la construye uno mismo con trabajo serio y acá no hay trabajo serio, hay desesperación por estar dando todo el tiempo noticias que luego no se pueden cumplir. El presidente y su equipo tienen que dedicarle su tiempo y energía a poder administrar bien porque detrás de eso está la suerte de millones de personas, los mayores de 60 años como yo y los chicos. Tengo nietos, vivo la angustia de sufrir por no poder volver a las escuelas. Hay países donde las escuelas están abiertas y se han conseguido soluciones. Los chicos necesitan estar con sus compañeritos, escuchar a las maestras, pudieron volver a las escuelas y acá no. No es mala suerte, es mala administración", destacó Amado ante Canal 26.