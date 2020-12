Eugenia "China" Suárez.

El fin de semana la pareja de la “China” Suárez y Benjamín Vicuña, junto a sus hijos, se fueron a una estancia en Ezeiza. Lo que serían unos días de relax y paz, en fechas navideñas, se convirtió en enojo.

El rumor que invadía las redes sociales daba cuenta de una supuesta pelea feroz entre el matrimonio, acompañado de un fotografía en que “serían” ellos. Supuestos gritos y palabrotas habrían llegado a oídos de los vecinos y empleados del lugar.

Ante este trascendido, la encargada de desmentirlo fue la actriz, quien totalmente enojada publicó en sus historias de instagram: “Hola @chusmeteando1 (medio el cual publicó la noticia). Esos no somos nosotros jajaja. Chequear no, ¿no? Les cuento que esta cuenta de una ‘periodista’ está algo obsesionada con nosotros. Su 'fuente’ es una cuenta que me acosa, se ríe de mí y de mis hijxs hace varios meses”.

La mamá de Rufina y Magnolia se despachó: “Todos los medios que levantan información FALSA, salen de este tipo de fuentes. Sean un poco más profesionales y creíbles. Llamen, investiguen. No copien y peguen. Estas son las fuentes de esta periodista. Un poquito de seriedad, un poquito. Son los mismos que después salen a hablar en contra del bullying”.

Sobre la foto que le adjudicaron a su familia, explicó: “Esta familia de la foto no somos nosotros. El niño se llama Nicolás y jugó mucho con Magnolia jajaja. Ni siquiera chequean las fotos. Trato de ignorar, pero a veces es tan aburrido y desgastante que te pelotudeen y quieran boicotear constantemente. Me gusta que tengan mi versión y contarles cómo se manejan y mienten tantas veces”.

“Todos los que apoyan, siguen, utilizan de fuente, difunden información, de parte de un acosador, son CÓMPLICES. Sigan fomentando el bullying”, cerró indignada.